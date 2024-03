Após colisão, dono de Audi ataca motorista de aplicativo e quebra vidro de carro; vídeo

Vidro de Fiat Pálio quebrado (Foto: Direto das Ruas)

Vídeo registrou cena lamentável nesta tarde na região central de Campo Grande.

Campo Grande exibe nesta segunda-feira (18) mais cenas de violência gratuita no trânsito. Proprietário de um Audi bateu na traseira de um Pálio Wekend e, descontrolado, partiu para agressão física. Também quebrou o vidro traseiro do veículo. Imagens de circuito de segurança de comércio na região registrou a confusão.

Por volta das 10 horas, motorista de aplicativo seguia pela Rua Hélio Castro Maia, no Jardim Paulista, quando quase no cruzamento com a Rui Barbosa foi atingido na lateral esquerda traseira pelo Audi.

Alguns metros a frente, os dois condutores desceram do carro, viram o estrago e depois do motorista do aplicativo se negar a arcar com todo o prejuízo, o dono do Audi teve um ataque de raiva.

Primeiro, deu um empurrão no proprietário do Pálio e um soco. Sem reação, o motorista de aplicativo ainda tentou conversar com o outro condutor que voltou até o Audi, pegou algo no carro e voltou para quebrar um dos vidros do Pálio Wekend.

Não satisfeito, antes de ir embora, o dono do Audi ainda faz ameaças. “Vou te achar na p… que pariu”.

Após colisão, dono de Audi ataca motorista de aplicativo e quebra vidro de carro.

Fonte: Campo Grande News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/08:04:31

