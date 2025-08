Após conquistar medalha ao correr prova bêbado e de chinelo, paraense quer ser atleta: ‘mudei de vida’

Homem embriagado invade corrida de rua usando chinelos no Pará — Foto: Redes Sociais

‘Isaque corredor’ não estava inscrito na corrida de rua e protagonizou cena inusitada em Garrafão do Norte.

O que começou como uma cena inusitada durante uma corrida de rua de 8 km em Garrafão do Norte, no interior do Pará, virou história de superação para Isaque. No último 27 de julho, ele entrou descalço e, segundo ele próprio, “bêbado” no percurso organizado por uma academia local. Sem estar inscrito na competição, correu ao lado dos atletas, arrancou risadas do público e, ao final, ganhou uma medalha simbólica pela participação.

O episódio, que viralizou nas redes sociais, teve origem quase por acaso. “Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr pra tirar a ressaca”, contou ele, rindo, em um dos vídeos publicados no perfil que amigos criaram para ele na internet.

Virada de jogo

Mas a história, que começou com humor, ganhou um tom diferente nos dias seguintes. Desde então, moradores da cidade passaram a encontrar Isaque pelas ruas, agora de tênis, sóbrio e treinando. Ele garante que a corrida foi um ponto de virada.

“O motivo de eu parar de beber foi porque participei daquela corrida. Eu mudei de vida e quero mudar ainda mais. Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, afirmou.

A organização do evento embarcou na brincadeira e ajudou a espalhar o vídeo pelas redes. Até a Prefeitura de Garrafão do Norte entrou na torcida, publicando imagens de Isaque nos treinos. “Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida dele”, diz a postagem oficial.

Agora, o que era para ser apenas uma tentativa de “tirar a ressaca” virou rotina de atleta amador — e, segundo ele, o primeiro passo para vencer o alcoolismo.

Fonte: g1 PA/ Jornal folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/13:06:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...