Após declaração polêmica, vereadora se desculpa por fala a favor da violência contra a mulher em Borba (AM)
Foto: Reprodução | Na sessão da Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, realizada na segunda-feira (29), a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) causou forte repercussão ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher” durante discurso na tribuna. A declaração viralizou nas redes sociais e gerou críticas de moradores, movimentos sociais e autoridades.
Diante da repercussão negativa, a parlamentar divulgou uma nota pedindo desculpas e alegou ter usado uma “expressão inadequada” ao tratar do tema. Elizabeth afirmou ainda que suas palavras não refletem o que realmente pensa ou deseja transmitir.
A fala ocorreu no momento em que a vereadora defendia um colega parlamentar acusado de suposta violência contra uma vereadora, após levantar o dedo em gesto considerado ofensivo durante uma discussão.
Veja vídeo:
Leia mais- Vídeo: Vereadora do Amazonas causa revolta ao declarar ser “a favor da violência contra a mulher”
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com