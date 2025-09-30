Após declaração polêmica, vereadora se desculpa por fala a favor da violência contra a mulher em Borba (AM)

Foto: Reprodução | Na sessão da Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, realizada na segunda-feira (29), a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) causou forte repercussão ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher” durante discurso na tribuna. A declaração viralizou nas redes sociais e gerou críticas de moradores, movimentos sociais e autoridades.

Diante da repercussão negativa, a parlamentar divulgou uma nota pedindo desculpas e alegou ter usado uma “expressão inadequada” ao tratar do tema. Elizabeth afirmou ainda que suas palavras não refletem o que realmente pensa ou deseja transmitir.

A fala ocorreu no momento em que a vereadora defendia um colega parlamentar acusado de suposta violência contra uma vereadora, após levantar o dedo em gesto considerado ofensivo durante uma discussão.

