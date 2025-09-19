Após denúncia de importunação a crianças idoso é detido, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Na noite de quinta-feira (18), por volta das 19h, populares que se encontravam na chamada “pista de patins”, localizada na Avenida Anísio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, relataram via telefone que um homem estaria importunando crianças no local. Diante da denúncia, uma guarnição do 3° BPM foi imediatamente acionada para averiguar a situação.

No local, a guarnição constatou que o suspeito havia deixado o local em um veículo. A partir de imagens do carro repassadas para o relator da ocorrência, foi iniciada uma busca para rastrear o proprietário do automóvel.

Após diligências, Getúlio da Silva Andrade, de 60 anos, foi identificado como proprietário do veículo.

Em contato com o suspeito, ele se mostrou colaborativo e, de forma voluntária, se dirigiu à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A polícia dará seguimento às investigações para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis.

A ação rápida e o empenho da população em denunciar situações de risco demonstram a importância da colaboração comunitária na segurança pública.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/11:00:59

