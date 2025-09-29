Após denúncia e prisão por agressão contra mulher, advogado João Neto reata com ex: “Eu noivei com ela”

Foto: Reprodução | Durante entrevista a um podcast, Andreina Bernardo negou ter sido vítima de agressão e João Neto anunciou a reconciliação, que agora inclui um noivado.

O advogado e influenciador João Neto surpreendeu ao revelar que retomou o relacionamento com Andreina Bernardo Santos, após uma denúncia de violência doméstica.

Conteúdos Relacionados

O anúncio foi feito por ele durante uma entrevista ao podcast Snider Cast. Na ocasião, foi exibido um vídeo em que Andreina nega ter sido agredida pelo advogado.

“O fato é que, originalmente, essa situação foi um acidente. Ambos caímos e, no calor do momento, tomada pela raiva e pelo nervosismo, acabei afirmando de forma precipitada que havia sido vítima de violência doméstica, o que não condiz com a verdade”, declarou Andreina na gravação.

“Infelizmente, pessoas mal-intencionadas se aproveitaram dessa fala impensada para distorcer os fatos e prejudicar a imagem do meu marido, que sempre me tratou com respeito e carinho”, acrescentou.

Na sequência, João Neto confirmou não apenas que reatou o relacionamento, mas também que está noivo de Andreina. “Voltamos […] Eu noivei com ela. Estou noivo dela”, disse.

Em abril deste ano, o advogado foi preso após ser acusado de violência doméstica. Ele teria agredido Andreina em seu apartamento, no bairro da Jatiúca, em Maceió (AL). À época, vizinhos relataram ter ouvido gritos e sons de agressão, o que levou à intervenção policial.

Inicialmente, João Neto foi detido no presídio militar, mas acabou transferido para o Baldomero Cavalcante após ser constatado que seu registro não tinha validade. Durante a prisão, a defesa alegou que ele possui problemas cardíacos e negou a agressão. O advogado deixou a prisão após 29 dias detido.

Fonte: B News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/13:05:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...