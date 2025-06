Após derrota para o Criciúma na Série B, Luizinho Lopes é demitido do Paysandu

Foto: Reprodução | A demissão do profissional foi informada pelo executivo de futebol do clube, Carlos Frontini.

Luizinho Lopes não é mais técnico do Paysandu. O treinador não resistiu a derrota para o Criciúma, por 1 a 0, pela 10ª rodada da Série B. A diretoria bicolor confirmou a demissão do profissional em nota oficial no site do clube. Foram 25 jogos, sete vitórias, nove empates e nove derrotas.

A CHEGADA

Anunciado no dia 10 de fevereiro, Luizinho Lopes chegou ao Paysandu para substituir Márcio Fernandes. Cercado de boas expectativas pelos trabalhos recentes, com acessos para as séries C e B no currículo, o treinador não conseguiu fazer um bom trabalho na equipe bicolor.

INÍCIO RUIM NA SÉRIE B

Em nove partidas disputadas na Série B, o Paysandu não venceu nenhum jogo. Atual lanterna na competição, o clube bicolor tem apenas quatro pontos na segundona, provenientes de quatro empates. Até o fim da 10ª rodada, o Papão alcançou apenas quatro empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 13%.

DERROTA NO PARAZÃO

O Paysandu até chegou na final do Parazão, mas perdeu o título para o Remo, maior rival. Na decisão, a equipe bicolor perdeu o jogo de ida por 3 a 2, venceu o da volta por 1 a 0, mas foi derrotado nos pênaltis.

RESPIRO COM O TÍTULO DA COPA VERDE

O Paysandu foi campeão da Copa Verde em cima do Goiás, é verdade. O penta do Papão na competição veio depois de dois empates no tempo normal e foi conquistado nas penalidades, o que deu um certo alívio para Luizinho, mas não por muito tempo.

FIM DA LINHA

O desgaste com o acúmulo de partidas foi minando a permanência do treinador no comando técnico. O estopim para a demissão foi justamente a derrota em casa, na rodada em que o Papão retornou à Curuzu. Durante a partida, o treinador foi perdendo peças – só no primeiro tempo foram duas substituições forçadas -, e acabou a partida com o time esfacelado. O resultado afundou o Paysandu na lanterna da Série B, com apenas quatro pontos.

DIRETORIA

O executivo Carlos Frontini foi o responsável pela notícia da demissão. Em poucas palavras, ele disse entender que a fase exige mudanças, agradeceu os serviços prestados e disse que o Paysandu está atrás de um novo treinador. “Sei que a torcida está chateada, mas o futebol é isso e estamos em busca de um novo treinador. Agradecemos os serviços prestados. Ele foi campeão com a gente, mas estamos em busca de um novo treinador”.

