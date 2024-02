Após discussão, mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro em Anapu-Pará

(Foto: Reprodução)- Vítima identificada como Betânia é morta em caso de feminicídio; suspeito está foragido

A comunidade de Anapu, no sudoeste do Pará, foi abalada pela tragédia ocorrida na noite do último sábado (10), quando Betânia Alves foi brutalmente assassinada com golpes de faca pelo seu ex-companheiro, identificado como Denis Lima. O crime ocorreu no Bairro Beira Rio e está sendo tratado pelas autoridades como um caso de feminicídio.

Segundo relatos da Polícia Militar, o alerta sobre o feminicídio foi recebido através de denúncias anônimas, levando as autoridades ao local do crime, onde confirmaram a terrível situação. Testemunhas informaram às autoridades que a vítima e o suspeito estavam consumindo bebidas alcoólicas em uma residência, juntamente com outro casal. Em determinado momento, surgiu a ideia de irem todos a um bar próximo, porém Denis se recusou a acompanhá-los e tentou impedir que Betânia também saísse. A discussão entre o casal se intensificou, culminando no ataque fatal perpetrado pelo agressor.

Betânia não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. Após cometer o crime, Denis empreendeu fuga, deixando um rastro de horror para trás. Apesar do socorro ter sido acionado, infelizmente não foi possível salvar a vida da vítima.

A Polícia Civil já está atuando nas investigações do caso, visando esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que o culpado seja responsabilizado pela atrocidade cometida. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, enquanto Denis permanece foragido até o momento.

A população é encorajada a contribuir com informações que possam levar à captura do suspeito, podendo fornecê-las anonimamente através dos números de emergência 181 ou 190, ou ainda contatando o número funcional da Polícia Militar de Anapu pelo telefone (93) 98413-6858.

