Após espera, Bragantino e Águia de Marabá decidem vaga na semifinal do Parazão

(Foto: Reprodução) – Duelo ocorre neste sábado (29) e vale vaga na semifinal

Após mais de duas semanas de paralisação e prejuízos para alguns clubes, o Parazão voltou com Paysandu e Capitão Poço abrindo as quartas de final. Neste sábado (29), será a vez de Bragantino e Águia de Marabá se enfrentam pela vaga na semifinal do Campeonato Paraense. O duelo ocorrerá às 15h, no estádio Diogão, em Bragança.

As equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase do campeonato. No confronto, o Tubarão levou vantagem sobre o Azulão e venceu por 2 a 1. Agora, os times fazem o “tira-teima” para chegar a semi.

O Tubarão fez uma boa campanha durante a primeira etapa da competição. A equipe de Bragança terminou a fase com a terceira colocação, empatada em pontos com Remo e Paysandu, ambos com 17 pontos.

Já o Águia de Marabá teve um início de campeonato mais complicado. Contudo, o clube conseguiu encontrar um equilíbrio e avançou na sexta colocação. Ao todo, o Azulão obteve três vitórias, dois empates e sofreu três derrotas.

Preparação

Os clubes tentaram realizar o jogo das quartas de final durante a paralisação do campeonato, que se deu por conta da inscrição irregular de jogadores. O caso afetou o Bragantino, que perdeu seis pontos. Contudo, o confronto contra o Azulão não seria afetado, independentemente do resultado nos tribunais. Assim as equipes pediram para que a partida fosse realizada, no entanto, a solicitação não foi atendida.

Com isso, os times seguiram treinando e realizaram amistosos preparatórios. O Águia de Marabá jogou contra o Castanhal e venceu por 2 a 1. Já o Bragantino venceu o Escorpião E.C. por 3 a 0.

Assim, as equipes chegam bem preparadas e embaladas para disputar a vaga na semifinal. Quem passar, enfrentará o vencedor do duelo entre Paysandu e Capitão Poço.

Como reforço, o time de Marabá poderá contar com o recém-contratado Daniel GTA, que foi anunciado na última semana e regularizado pelo clube. No ano passado, o Azulão chegou até a semifinal, mas foi eliminado pelo Paysandu. Vale destacar que o Águia foi a última equipe do interior a vencer o Parazão.

