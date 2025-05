Após fazer sexo com mais de mil homens em 24h, atriz pornô é presa

Por mês, a estrela pornô ganha US$ 2 milhões, o que equivale a R$ 11 milhões na plataforma de conteúdo adulto. (Foto: Freepik)

Além de Bonnie, outro homem não identificado também foi detido pelos policiais britânicos

Na última quarta-feira (21), a atriz pornô Bonnie Blue foi presa pela polícia do Reino Unido. De acordo com informações fornecidas pela irmã da atriz na conta oficial de Bonnie, ainda não se sabem os motivos reais da prisão da mulher, mas acredita-se que seja, mais uma vez, por conta dos vídeos de relações sexuais que ela promove em suas redes.

“Como vocês devem ter visto, Tia foi presa. Ainda não temos clareza sobre a situação, mas manteremos todos informados assim que soubermos. Obrigada por todo o apoio nas últimas 24 horas. Não era algo que queríamos divulgar, mas parece que ela não tem mais privacidade. Atenciosamente, irmã de Tia”, escreveu no perfil.

Além dela, outro homem que a estava acompanhando também foi detido pelos policiais britânicos. Segundo o jornal “Daily Star”, a estrela pornô ganha US$ 2 milhões, o que equivale a R$ 11 milhões por mês na plataforma de conteúdo adulto, mas que ainda planeja chegar a 10 milhões de libras (R$ 76 milhões) em 2025.

Asencio quebra silêncio sobre gravação de vídeos de sexo com menor: ‘Acusações são provisórias’

Quem é Bonnie Blue?

Na verdade, o nome verdadeiro de Bonnie Blue, de 26 anos, é Tia Emma Billinger. Ao longo de sua carreira na mídia pornográfica, Tia já colecionou diversas polêmicas na internet e foi citada em vários noticiários do mundo, porém a situação que mais gerou repercussão foi quando se relacionou sexualmente com 1.057 homens em apenas 12 horas.

Entre as outras polêmicas que a atriz esteve envolvida, estão: a maratona sexual que foi removida da plataforma do OnlyFans, porque a política da empresa não permite que pessoas não cadastradas apareçam nos vídeos. Além dessa, Tia também já havia sido acusada por fazer sexo sem camisinha com o primeiro da fila da maratona, colocando em risco a saúde dele.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/08:34:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...