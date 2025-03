Após fim do Carnaval, confira os próximos feriados prolongados de 2025

Foto: Reprodução | Com o fim do Carnaval, os brasileiros já podem se planejar para os próximos feriados prolongados, incluindo folgas “estratégicas”.

O Carnaval chegou ao fim, após quatro dias de folia, e os brasileiros já podem começar a planejar as próximas pausas no trabalho. O calendário oficial de feriados nacionais de 2025 conta com algumas datas estratégicas que podem render folgas prolongadas.

A próxima oportunidade de folga prolongada, segundo o calendário do governo federal, será em abril. A Páscoa terá início no dia 18, com a Paixão de Cristo caindo em uma sexta-feira. Logo em seguida, o Dia de Tiradentes será comemorado na segunda-feira, 21 de abril, permitindo que muitos trabalhadores aproveitem um descanso de quatro dias consecutivos.

A lista de feriados nacionais divulgada pelo governo federal inclui:

18 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Além disso, feriados que caem às quintas-feiras, como o Dia do Trabalho (1º de maio), a Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), podem ser estendidos até o domingo, dependendo de decretos de ponto facultativo ou decisões das empresas. Por outro lado, alguns feriados caem no fim de semana, como a Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), todos aos domingos, além da Proclamação da República, que será em um sábado.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/07:33:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...