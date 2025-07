Após maior bombardeio da guerra, Ucrânia reage e diz ter atacado base aérea russa

Agentes dos serviços de emergência trabalham para apagar um incêndio após um ataque russo na região de Kharkiv, Ucrânia, neste sábado — Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia

Moscou respondeu lançando 322 drones contra o território ucraniano, segundo a Força Aérea da Ucrânia.

As forças especiais da Ucrânia anunciaram neste sábado (5) um ataque contra uma base aérea russa em Borisoglebsk, na região de Voronezh. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a ofensiva atingiu um depósito de bombas planadoras e uma aeronave de treinamento.

“A base abriga aeronaves inimigas Su-34, Su-35S e Su-30SM”, diz a nota. Ainda segundo o comunicado, outras aeronaves “provavelmente também foram atingidas”, mas não houve detalhes adicionais. As autoridades russas não confirmaram o ataque.

Moscou respondeu lançando 322 drones contra o território ucraniano, segundo a Força Aérea da Ucrânia, ao longo da noite de sexta e a madrugada de sábado. Dos aparelhos lançados, 157 teriam sido abatidos, e 135 se perderam por interferência eletrônica.

A principal região atingida foi Khmelnytskyi, no oeste do país. De acordo com o governador local, Serhii Tyurin, não houve registro de danos, feridos ou mortes.

Na sexta-feira (4), a Rússia já havia realizado o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022, segundo militares ucranianos. Ondas de drones e mísseis atingiram Kiev, com saldo de dois mortos e 26 feridos, conforme informou o prefeito da capital, Vitali Klitschko.

Os ataques marcam uma intensificação no conflito no leste europeu, que já dura três anos, em meio a negociações para um cessar-fogo.

Para conter ataques russos, Ucrânia aposta na fabricação de ‘drones caçadores’

Maior ataque

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o alerta antiaéreo foi acionado em todo o país após ser anunciada uma ligação entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. “Mais uma vez, a Rússia demonstra que não tem intenção de terminar com a guerra e com o terror”, declarou.

Zelensky ainda afirmou que “sem pressão em larga escala, a Rússia não mudará seu comportamento estúpido e destrutivo”.

A intensificação dos bombardeios ocorre num momento de estagnação nas negociações diretas entre Kiev e Moscou. Segundo a AFP, a Rússia lançou um número recorde de drones e mísseis em junho.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, afirmou: “Putin está mostrando claramente sua absoluta falta de consideração pelos Estados Unidos e por qualquer um que peça o fim da guerra”.

Nos últimos dias, os ataques noturnos se intensificaram. A situação gerou preocupação após os Estados Unidos anunciarem a suspensão do envio de parte do armamento à Ucrânia — um apoio considerado crucial para a defesa do país.

Kiev também aumentou seus ataques com drones em território russo. Em um dos episódios, uma mulher morreu após um drone ucraniano atingir um prédio residencial, segundo o governador interino da região.

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/10:39:14

