Após mais de 50 anos, Leslie Van Houten, da ‘família’ de Charles Manson, deixa a prisão

Leslie contou que segurou Rosemary LaBianca com uma fronha sobre a cabeça enquanto outros a esfaqueavam e, depois, ela mesma esfaqueou a mulher cerca de 15 vezes (Foto:Reprodução/AP)

Ela participou de homicídios cometidos pela ‘família’ de Charles Manson nos anos 60

Seguidora de Charles Manson, Leslie Van Houten saiu de uma prisão na Califórnia, nesta terça-feira (11). Ela cumpriu mais de 50 anos de pena por sua participação em dois assassinatos.

Van Houten “foi liberada para supervisão de liberdade condicional”, disse o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, em um comunicado.

Ela deixou a prisão em uma cidade perto de Los Angeles, nas primeiras horas da manhã e foi levada para um alojamento provisório, disse a advogada Nancy Tetreault.

“Ela ainda está tentando se acostumar com a ideia de que isso é real”, afirmou Tetreault à agência de notícias Associated Press.

Dias antes, o governador Gavin Newsom anunciou que não iria recorrer de uma decisão da Justiça que determinava que Van Houten poderia passar a cumprir a pena em liberdade condicional.

Espera-se que ela passe cerca de um ano em uma casa de recuperação, aprendendo habilidades básicas, como dirigir um carro, ir ao supermercado e obter um cartão de débito, de acordo com o advogado dela.

O crime de Leslie

Van Houten, agora na casa dos 70 anos, foi condenada à prisão perpétua por participar dos assassinatos de Leno LaBianca, um comerciante em Los Angeles, e sua esposa, Rosemary, em agosto de 1969.

O casal foi morto em casa, e o sangue dos dois foi espalhado pelas paredes. Na Justiça, Leslie descreveu que inicialmente segurou Rosemary LaBianca com uma fronha sobre a cabeça enquanto outros a esfaqueavam e, depois, ela mesma esfaqueou a mulher cerca de 15 vezes.

Na véspera, seguidores de Manson haviam matado a atriz Sharon Tate e quatro convidados dela. Leslie não participou desse crime.

Charles Manson morreu na prisão em 2017, aos 83 anos, de causas naturais, após passar quase meio século atrás das grades.

Fonte:Canal Rural e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/14:36:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...