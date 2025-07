Após matar a família no RJ, menor planejava vir para MT matar os pais da namorada, diz polícia

Foto: Reprodução | Conversas entre o menino de 14 anos que matou a família no Rio de Janeiro e a namorada virtual, de 15 anos, moradora de Água Boa (730 km ao leste de Cuiabá), revelam que após ele fugir para Mato Grosso, a intenção era matar os pais dela para eles “viverem o amor proibido”.

Delegado Matheus Soares contou que as conversas que a Polícia Civil de Mato Grosso teve acesso são assustadoras e detalham ainda a participação direta da jovem no crime que resultou na morte do pai, da mãe e do irmão mais novo do adolescente de 14 anos.

“O plano era, que, assim que chegasse em Mato Grosso, eles tentariam matar os pais da adolescente”, disse o delegado. Segundo ele, o objetivo era para eles ficarem juntos e matar quem os impedisse de viver esse amor proibido deles”, destacou.

Veja vídeos abaixo:

A menina está apreendida em Água Boa e será encaminhada para internação. O namorado virtual também está apreendido, mas no Rio de Janeiro.

Participação ativa

Conforme já divulgado pelo , a menina incentivou o namorado a matar a família. “Ela foi grande incentivadora. Identificamos conversas que assustam qualquer pessoa, a frieza com que eles conversavam sobre a morte dos pais, como iriam se desfazer dos corpos, chama atenção”, relatou o delegado.

No dia em que matou a família, o menor estava conversando com a menina. Depois de atirar no pai, ele comenta com ela, que respondeu: “agora atira nela”, se referindo a mãe. Para o delegado, ficou claro a participação ativa dela no crime.

Segundo o delegado, os dois menores se conheceram quando ainda tinham 9 anos, durante jogos online pela internet. Eles conversavam há 6 anos e começaram o relacionamento virtual. Nas conversas, a ideia de ficarem juntos era propagada.

O crime foi cometido após os pais do menino o proibirem de vir para Mato Grosso ficar com a menina. “Obviamente, por ser um menino de 14 anos e esse foi o estopim para o crime”, destacou Soares.

O crime

Antônio Carlos Teixeira, 45, a esposa dele, Inaila Teixeira, 37, e o filho Antônio Teixeira, de 3 anos, foram encontrados mortos dentro da cisterna no quintal da casa em que moravam, no RJ, no dia 24 de junho.

O filho mais velho, de 14 anos, confessou o crime. Polícia chegou até o local para apurar a denúncia da mãe de Antônio, ela relatou que o filho, a nora e o neto desapareceram. Durante os trabalhos na casa, a polícia detectou vestígios de sangue.

Sentiram um forte odor e, quando foram conferir, encontraram os corpos dentro da cisterna. O menino foi apreendido e confessou o crime, cometido no dia 21.

Leia mais-Adolescente confessa que matou pais e irmão e indica onde corpos foram escondidos

Segundo o relato, o jovem matou os pais após eles proibirem uma viagem para Água Boa, em Mato Grosso, onde ele tinha intenção de encontrar com a namorada virtual, moradora da cidade.

O menor matou a família a tiros. Ele também tinha intenção de sacar dinheiro do pai para realizar a viagem até Mato Grosso. O menor segue internado.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/12:42:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...