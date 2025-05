Após matar madrasta e o filho dela, homem planejava fugir para o Mato Grosso

Delegada Marília Campelo – Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

Jesse Jaime Cancio de Paiva, acusado de matar a golpes de faca a madrasta e o filho dela, no bairro Jorge Teixeira, em Manaus, iria fugir para o estado do Mato Grosso. O homem estava escondido em Novo Aripuanã, interior do Amazonas.

“Ele foi preso pela equipe de Novo Aripuanã. Já estava com tudo certo para fugir para o Mato Grosso, já tinha contatos lá. Ele estava indo pela estrada quando a equipe conseguiu prendê-lo”, relatou a delegada Marilia Campelo em coletiva nesta segunda-feira (26).

“Estamos ouvindo outras testemunhas. Outras informações surgiram, como o fato de Jesse querer forçar a manutenção de um relacionamento com a vítima, apesar de ser filho do companheiro dela, e ela não aceitava essa situação. Ela já havia pedido para ele ir embora de casa e ele já tinha chegado a ameaçá-la de morte”, continuou a autoridade policial.

“Ainda soubemos que, no dia do crime, outros menores estavam na residência, também foram ameaçados e precisaram correr para não serem atacados pelo acusado”, ressaltou Marília.

No dia do crime, Jesse não estava embriagado nem sob efeito de entorpecentes”, afirmou a delegada. “Ele é uma pessoa muito violenta, agressiva, e já foi preso anteriormente por tentativa de feminicídio”, destacou.

A delegada lembrou ainda que este é o primeiro caso de feminicídio do ano e que o autor já está preso. “A gente pretende trabalhar até o final do ano sempre tentando diminuir os números e, se houver casos, que os autores sejam presos o mais rápido possível.”

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:11:07

