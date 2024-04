Após meses de seca amazonenses festejam período de chuva nas ruas alagadas no interior.

Moradores de Boca do Acre utilizando uma rua alagada para entretenimento e diversão — Foto: Reprodução / Instagram

Após meses de seca na região Norte, amazonenses festejam período de chuva nas ruas alagadas no interior. ‘Veneza brasileira’

Influenciadores do município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, estão viralizando na web, por compartilharem vídeos da população comemorando o retorno das chuvas na região. Após longo período de seca, a cidade com cerca de 35 mil habitantes foi tomada pelas águas dos rios Acre e Purus.

Há um mês o influenciador Henrique Hermogenes começou a publicar imagens dos moradores de Boca do Acre lidando com o forte volume de chuva na região. Nos vídeos, o rapaz registra diferentes momentos dos seus vizinhos utilizando do alagamento das ruas para se divertir. “O povo de Boca do Acre precisa ser estudado” escreve ele em um dos seus vídeos.

Em outro vídeo ele aparece brincando com a própria sobrinha na entrada de sua casa. Há uma rampa na entrada da garagem da residência e com a enchente na rua, a família a transformou num toboágua para a pequena Maysa Hermogenes, que também é influenciadora.

Mas além de crianças brincando, adultos jogando futebol, dançando e fazendo festa. O influenciador também registrou situações menos divertidas. No vídeo abaixo, Henrique captou o momento em que uma grande cobra aparece entre um poste de luz e o portão de um vizinho.

E registrando o dia a dia com ruas alagadas, Henrique vai animando a web e ganhando seguidores. Por conta do seu trabalho, Boca do Acre está ficando mais famosa e já passou a ser comparada com Veneza, na Itália, conhecida mundialmente por ter as suas ruas debaixo d’água.

Fonte: O GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2024/06:28:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...