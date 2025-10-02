Após paralisação, mineradora demite oito funcionários e mais de 60 ameaçam deixar a empresa em Itaituba

Foto: Reprodução | A paralisação dos trabalhadores da mineradora Brazauro, iniciada na madrugada de quarta-feira (1º), resultou na demissão de ao menos oito colaboradores por justa causa nesta quinta-feira (2). A empresa está localizada a cerca de 120 km do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, e a situação vem gerando tensão entre empregados e direção.

Segundo relatos, os desligamentos foram vistos como retaliação às reivindicações apresentadas na mobilização, que incluíam reajuste salarial, aumento do vale-alimentação, plano de saúde para dependentes e melhorias nas condições de trabalho.

A decisão causou forte indignação. Em solidariedade, outros funcionários entregaram seus crachás e anunciaram que também podem deixar a empresa. Estima-se que mais de 60 trabalhadores, entre os turnos diurno, noturno e colaboradores de folga, estejam dispostos a se desligar.

Além disso, os demitidos alegam que foram informados de que seriam retirados do local com escolta armada até Moraes de Almeida ou Itaituba, o que aumentou o clima de insatisfação.

Até o momento, a Brazauro não se manifestou sobre as demissões nem sobre o andamento das negociações, deixando as operações em estado de incerteza.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:26:45

