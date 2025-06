Após polêmica, brasileira escolhida para missão espacial diz que nunca mencionou a Nasa: ‘Tudo será esclarecido’

(Foto: Reprodução) – Alegando ter sido alvo de ataques após a polêmica, Laysa Peixoto, de 22 anos, também afirmou que foi vítima de notícia falsa

A mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, se pronunciou após a Nasa negar que ela integra a agência espacial americana. De acordo com a jovem, em nenhum momento ela disse que a instituição a selecionou como astronauta de carreira. A brasileira também alegou estar sendo alvo de ataques após a repercussão do caso e pontuou que todas as informações serão esclarecidas.

— Em nenhum momento eu disse que a Nasa fez essa seleção para eu ir ao espaço em 2029 ou que a Nasa me selecionou como astronauta de carreira. Tudo começou com uma nota que cita essa informação falsa de que a Nasa teria me selecionado, e aí começaram os ataques sobre a minha trajetória. Os meus vínculos com a Nasa são cursos e pesquisas relacionada à tecnologia, nunca citei trabalhar na Nasa — disse Laysa em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”.

A mineira viralizou na internet após postar em suas redes sociais ter sido selecionada para “se tornar astronauta de carreira” para atuar em voos espaciais. A jovem afirmou que é “oficialmente astronauta da turma de 2025”, e que fará em 2029 o suposto voo inaugural da Titans Space. No entanto, conforme divulgado pelo portal g1, a empresa não possui licença do órgão norte-americano responsável por voos espaciais tripulados.

Em nota, A Titans Space afirmou que Laysa foi selecionada para viagem espacial. A brasileira, no entanto, não consta entre os listados no site da empresa como membro da suposta equipe técnica de astronautas anunciados na missão para 2029. A companhia oferece viagens para “turistas espaciais” com valor a partir de US$ 1 milhão.

Ao mesmo tempo, a Nasa negou que Laysa tenha recebido treinamento para ser astronauta pela agência espacial norte-americana, e afirmou que ela não está entre o grupo em processo de formação. Segundo a instituição, a formação para astronauta depende do título de mestre em cursos de tecnologia ou áreas afins em exatas, ao menos dois anos de experiência e 1.000 horas de trabalho como piloto.

Estudos no exterior

Na entrevista, Laysa também se pronunciou sobre ter estudado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), visto que a instituição negou que ela tenha concluído o curso. Segundo a jovem, ela saiu da faculdade no segundo semestre de 2023 após ganhar uma bolsa de estudos na Manhattan College.

— Eu saí da UFMG para estudar na faculdade de Manhattan, todas essas coisas serão esclarecidas — disse a brasileira.

