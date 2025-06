Após polícia flagrar entrega de drogas próxima à faculdade, dupla é presa por tráfico, no Pará

Polícia Civil do Pará prende dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Abaetetuba — Foto: Ascom/PC

Suspeitos foram abordados após movimentação suspeita. Durante a ação, drogas, celulares e outros materiais foram apreendidos.

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã de segunda-feira (23), no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Delegacia de Abaetetuba, Delegacia de Homicídios e Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, superintendente da região, a polícia recebeu, há cerca de uma semana, denúncias sobre a venda de drogas nas proximidades de uma faculdade. As informações incluíam o nome de um suposto vendedor e de um fornecedor.

Durante as investigações, os agentes fizeram campana em frente ao imóvel de um dos suspeitos, onde perceberam movimentação considerada suspeita. De acordo com a polícia, o homem apontado como vendedor foi visto entrando na residência do fornecedor e saindo com um pacote preto.

Durante a revista, os policiais encontraram no pacote uma substância semelhante à cocaína. Um dos suspeitos confessou que buscava o entorpecente para revender nas proximidades da faculdade. O outro, ao perceber a chegada da polícia, destruiu o próprio celular ao jogá-lo no chão, supostamente para eliminar provas.

Diante da situação, os policiais entraram no imóvel, onde encontraram mais porções de entorpecentes, incluindo uma quantidade significativa de substância semelhante à maconha. No local, também foram apreendidos R$ 49 em dinheiro, três celulares danificados, duas balanças de precisão, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico, duas motocicletas, um televisor, dois relógios e duas tesouras.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Abaetetuba, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico na região.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 181 ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/07:00:29

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

