Após prisão, Carla Zambelli depõe na Itália nesta sexta-feira

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) será ouvida nesta sexta-feira (1º) pela Justiça da Itália, em uma audiência de custódia que vai definir os próximos passos do processo de extradição. Ela está presa desde a última terça-feira (29), quando foi localizada pelas autoridades italianas em Roma.

Zambelli era considerada foragida no Brasil e estava na lista de difusão vermelha da Interpol, um tipo de alerta internacional para localização e prisão de procurados. Ela foi detida e levada ao complexo penitenciário de Rebibbia, na capital italiana.

A audiência será conduzida por um juiz de garantias, que vai decidir se ela continuará presa ou se poderá aguardar o andamento do processo em liberdade, sob medidas restritivas. A Polícia Federal acompanha o caso à distância.

No Brasil, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento em invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti. A Justiça também determinou que ela pague R$ 2 milhões por danos coletivos.

Agora, cabe ao Ministério da Justiça italiano encaminhar o processo para o tribunal responsável por analisar o pedido de extradição. Se a extradição for aprovada, o governo da Itália vai definir as condições para a entrega da parlamentar ao Brasil, de acordo com as leis locais.

Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) tome as providências necessárias para conduzir o processo junto ao governo italiano. Em nota, a AGU informou que dará continuidade ao caso assim que for formalmente notificada.

