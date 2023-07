Após reunião com Lula, Sabino é confirmado ministro do Turismo

Governo federal divulgou nota sobre a nomeação de Sabino, que sairá nos próximos dias – (Foto:MyKe Sena/Câmara dos Deputados).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (13), com o deputado Celso Sabino (União-PA), e o governo confirmou a escolha do parlamentar paraense para assumir o comando do Ministério do Turismo. Também participaram da reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

O governo divulgou nota à jornalista Andreia Sadi sobre a nomeação de Sabino, dizendo que ele vai ser nomeado nos próximos dias, com publicação no Diário Oficial da União.

A nomeação de Celso Sabino irá formalizar a saída de Daniela Carneiro do cargo de ministra do Turismo. Daniela, também filiada ao partido União Brasil, retornará ao seu mandato como deputada federal. A substituição de Sabino é aguardada há cerca de um mês, quando o União Brasil intensificou a pressão pela troca no ministério.

Daniela Carneiro pretende migrar para o partido Republicanos, mas essa mudança depende do resultado de uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que ela possa se desfiliar sem perder o mandato.

Waguinho, marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, já se filiou ao Republicanos e negociou com o presidente Lula a saída de sua esposa do alto escalão do governo.

Essa mudança faz parte dos esforços do governo para fortalecer a articulação no Congresso Nacional. Lula espera que a nomeação de Celso Sabino assegure mais votos do União Brasil na Câmara dos Deputados, como ocorreu na votação da reforma tributária. A sigla possui atualmente 59 deputados na Casa.

Fonte: O Liberal

