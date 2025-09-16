Após sair do Pará por vaga de trabalho, homem desaparece e família pede ajuda

Foto:Reprodução | A família de Roberto Dutra de Sousa, de 38 anos, vive dias de angústia desde a última quinta-feira (11), após perder totalmente o contato com ele.

Roberto saiu de Santarém rumo a Campo Grande (MS) em busca de uma oportunidade de trabalho, mas está desaparecido há mais de sete dias.

Em conversa com o Jornal Midiamax, a esposa de Roberto, Angélica, de 26 anos, relatou que ele partiu do Pará no dia 2 de setembro, com uma proposta para atuar como ajudante de pedreiro em Campo Grande. No entanto, ao chegar ao destino, descobriu que a realidade era diferente da ofertada.

“Ele foi prestar serviço como ajudante de pedreiro em uma empresa. Trabalhou três dias e percebeu alguma irregularidade, algo parecido com trabalho escravo, então resolveu sair”, contou Angélica, com quem Roberto é casado há 11 anos. O casal tem três filhos.

Nos primeiros dias após a chegada, Roberto ainda mantinha contato com a esposa por mensagens de texto e áudio. Porém, há mais de uma semana, Angélica perdeu completamente o contato com o marido.

“Ele me contou que estava dormindo na rodoviária, porque não tinha onde ficar e não conhecia ninguém na cidade. Estava se comunicando comigo, mas já faz uma semana que não tenho notícias. Não sei o que aconteceu com o celular dele”, desabafou.

Sem informações sobre o paradeiro de Roberto, Angélica faz um apelo à população. Quem tiver qualquer informação sobre ele pode entrar em contato pelo número (93) 9201-8434.

Fonte: Midiamax e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...