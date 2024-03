Após ser atacado por cão a caminho do Enem, estudante autista é aprovado em universidade pública no Pará

Após ser atacado por cão a caminho do Enem, estudante autista consegue ser aprovado em universidade no Pará — Foto: Acervo Pessoal

“Não imaginava que meu nome sairia na repescagem”, declarou Igor Nascimento, após aprovação no curso de Ciências da Religião.

🎉 O tão esperado dia chegou! O estudante Igor Nascimento, de 26 anos, recebeu nesta terça-feira (19) a notícia de que foi aprovado no curso de Ciências da Religião, após a divulgação da 4° lista de repescagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O paraense tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e foi mordido pelo cachorro da família minutos antes de sair de casa para realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, em novembro de 2023.

Apesar do susto, Igor conseguiu chegar a tempo para realizar a prova e finalmente está comemorando a tão esperada aprovação. O estudante nem imaginava que conseguiria ser aprovado neste ano e já estava participando de um cursinho público quando recebeu a notícia de que foi convocado.

“No intervalo da aula saiu a lista de repescagem e a coordenadora me deu notícia. Foi uma emoção muito grande, eu nem acreditava!”, contou ele.

Igor se preparou para as provas através do cursinho municipal de Marituba, localizado na região metropolitana de Belém, no Pará. O estudante é morador da região e acredita que a educação gratuita conseguiu transformar sua vida e a dos familiares.

Ele é a terceira pessoa da família a conseguir uma vaga em uma universidade pública e declarou que apesar das dificuldades está confiante de que vai realizar o sonho de se formar no ensino superior.

“Todas as pessoas com deficiências têm o sonho de entrar em uma na universidade. E agora que chegou, esse momento é gratificante pra mim, pois sei que irei conseguir realizar meus sonhos de me formar e dar orgulho pra minha família, assim como mostrar que sou capaz”, afirmou.

Relembre a história

Desde que terminou o ensino médio em 2021, Igor tenta entrar em uma universidade. A escolha pelo curso de ciência da religião veio de uma paixão de quando ainda estava no ensino fundamental.

Naquela época, ele sempre tirava notas boas nesta disciplina e se interessava pelas diversas religiões aprendidas em sala de aula.

O jovem conta que não era estimulado na escola onde estudava e enfrentava bastante preconceito pelo seu jeito e comportamento durante as aulas.

“Desde criança sofri muito preconceito nas escolas onde passei, não me aceitava pela minha inquietação e hiperatividade”, relembrou Igor.

Além das aulas no cursinho, em casa o estudante se dedicava todos os dias para absorver os conteúdos, buscando ferramentas para auxiliar na fixação das matérias. Uma das táticas eram os vídeos na internet que o ajudavam a esclarecer dúvidas e facilitavam o aprendizado.

