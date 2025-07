Após sete anos sem beijar, Joelma abre o jogo sobre o amor

Joelma diz que está feliz e em paz consigo mesma: “Não quero carga, quero leveza”. | (Foto: Divulgação)

Cantora, que está há sete anos sem se envolver com ninguém, diz viver uma fase de paz e autoconhecimento e revela que o amor, hoje, tem um novo significado: mais sabedoria, menos loucura.

Joelma não está à procura. Nem de um par, nem de um romance. E isso é uma escolha consciente. Aos 49 anos, a artista paraense decidiu fazer algo que muitas mulheres, famosas ou anônimas, têm aprendido a fazer com coragem: viver por si, consigo e para si.

Conhecida por sua voz marcante, a cantora surpreendeu o público ao revelar que está há sete anos sem beijar na boca. E o motivo não é a falta de oportunidades, mas uma opção por paz interior.

Joelma explicou o que sente hoje quando pensa em amor, um sentimento que, segundo ela, já não carrega a mesma forma intensa e impetuosa da juventude.

“O amor que eu sinto hoje é muito diferente do que eu sentia quando era mais jovem. Quando a gente é jovem, muitas vezes confundimos amor com paixão, aquela sensação avassaladora, que é incontrolável. Agora, para mim, amor é essa sabedoria, paz e respeito. Sem aquela loucura toda.”

Com a maturidade, a cantora diz que o foco está em outra direção: a dela mesma. “Olha, não é minha prioridade agora. Eu quero meu tempo para mim. Estou precisando disso. Quero viver esse momento comigo mesma, porque, no fim, é isso que a gente realmente tem.”

Joelma, que também é mãe e avó, faz questão de reforçar que está feliz com a vida que leva e que não sente falta de um relacionamento amoroso. Para ela, o amor que vale hoje é aquele que não pesa. “Quero ter tempo para ser avó, para ser mãe, para cuidar de mim. Não dá. Minha prioridade hoje não é o amor. E, sinceramente, estou muito bem, muito feliz, muito em paz”, declarou.

“Se vier do jeitinho que eu estou: cheio de paz, cheio de alegria. Carga, eu não quero não!”

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/08:39:11

