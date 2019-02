Após sofrer ataque ‘pirata’ no Amazonas, tripulação de embarcação registra ocorrência em Juruti, no Pará

Após roubarem combustível e pertences de tripulação de balsa no Amazonas, “piratas” postam foto comemorando — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tripulação foi orientada pelos bandidos a não registrar boletim de ocorrência no Amazonas.

Uma embarcação que transporta combustíveis foi alvo de ataque “pirata” às proximidades da cidade de Parintins, no estado do Amazonas, na madrugada de sábado (23), mas o caso foi registrado pela tripulação na Unidade Integrada ProPaz (UIPP) de Juruti, no oeste do Pará, seguindo orientação dada pelos bandidos, conforme informações do comandante da balsa, Afrani dos Reis Sobrinho.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado às 18h deste domingo, a balsa Breno estava transportando gasolina e diesel quando foi abordada por cerca de 10 bandidos no local conhecido como Furo do Mucambo / Serra da Santa Júlia, próximo ao município amazonense Parintins. Os “piratas” estariam armados de pistolas e espingardas calibre 12.

Eles renderam os sete funcionários e os dois seguranças. Todos foram trancados em um camarote durante a ação dos bandidos e tiveram dinheiro e pertences, como celulares, roubados, embora nenhuma das vítimas tenha sofrido nenhuma violência física direta.

Ainda de acordo com o BO, após roubarem grande quantidade de combustível, os “piratas” liberaram a embarcação e os funcionários por volta das 10h, quando já haviam passado da cidade de Parintins e, orientaram os tripulantes a não registrarem a ocorrência em cidades do estado do Amazonas.

A embarcação e os funcionários estão na cidade de Juruti aguardando suporte da empresa para qual trabalham (TRANSDOURADO). Duas viaturas da Polícia Militar deram apoio às vítimas da embarcação até à UIPP e, no retorno uma vez que todos estavam muito nervosos com o ocorrido.

Por: G1 Santarém — PA

