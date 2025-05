Após suspensão das atividades, proprietário comenta publicamente agressão ocorrida a menor em seu estabelecimento em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Em publicação nas redes sociais, empresário afirma não estar presente durante agressões a menor

O proprietário da Walker’s Beer Conveniência e Tabacaria, estabelecimento que teve as atividades suspensas preventivamente após um caso de agressão a uma menor de idade no último sábado (24), se manifestou publicamente nas redes sociais nesta quinta-feira (29).

Na publicação, o empresário afirma que não estava presente no momento da ocorrência e que os funcionários acionaram a Polícia Militar e o SAMU assim que perceberam a gravidade da situação.

“Ao contrário do que dizem alguns veículos locais, meus funcionários não sabiam que a vítima era menor de idade e agiram buscando socorro. Tenho esse comércio há 8 anos e nunca tivemos problemas com menores. Esta foi a primeira vez”, escreveu.

Ele também destacou que o local costuma exigir apresentação de identidade, mas, segundo ele, o movimento acima do normal no dia pode ter contribuído para que a jovem entrasse sem verificação.

O comerciante ainda comentou sobre a ausência de seguranças no local, afirmando que por não se tratar de um ambiente com eventos ou música ao vivo, nunca foi exigido esse tipo de estrutura.

“Estamos respondendo pelo nosso erro e em breve voltaremos às atividades, se Deus quiser”, concluiu.

Veja abaixo a declaração do Proprietário:

A suspensão, de caráter preventivo, foi determinada para não comprometer o andamento do inquérito policial, que segue em andamento. A notificação oficial foi entregue na tarde desta quarta-feira (28) pelo delegado José Rodolfo B.M. Mussi.

