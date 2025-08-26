Após trair mulher por R$ 1 mil em show do Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex

Foto:Reprodução | O episódio ocorreu durante a Festa do Folclore. Nattan ofereceu R$ 1 mil para quem aceitasse trair a namorada no palco, e Ezequiel topou.

Ezequiel Maurício, que traiu a namorada no palco de um show do cantor Nattan em Três Lagoas (MS), publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela atitude. Confira no vídeo acima.

O episódio ocorreu durante a Festa do Folclore. Nattan ofereceu R$ 1 mil para quem aceitasse trair a namorada no palco, e Ezequiel topou. Segundo a jovem Júlia Mello, o namoro terminou no mesmo momento.

No vídeo, Ezequiel afirmou que sua atitude foi “fracassada” e disse que serve como exemplo do que não deve ser feito. Ele contou ainda que entregou o dinheiro do desafio para a ex-namorada.

“Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas aos avós, aos pais, aos meus pais, aos tios e aos primos dela. Eu queria dizer que raramente uso as redes sociais, me ver dessa forma foi horrível. Eu podia ter feito diferente e acabei fazendo o impensável.

O dinheiro eu fiz questão de deixar com ela, também não fazia sentido para mim. Me ver ali, o que fiz ali foi extremamente fracassado, mas me arrepender não apaga isso. Fica aí o exemplo claro do que não se deve fazer por emoção e dizer que a Júlia é uma pessoa incrível, que me conquistou os detalhes e ela merece o mundo e desculpa a todos.”

Júlia também se manifestou nas redes sociais e confirmou o fim do relacionamento. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Em seguida, ela também pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

No vídeo que circula nas redes sociais, o rapaz aparece no palco ao lado de Nattan. Diante do público, ele beija outra mulher enquanto a namorada assiste a tudo da plateia.

Antes do beijo, a jovem ainda tenta impedir a situação, pedindo para que ele não aceitasse a proposta. O namorado, por sua vez, tenta negociar, dizendo: “Vou dividir com você”. Mesmo com o apelo dela, ele insiste e realiza o beijo.

A cena foi registrada pela própria namorada, que anuncia o fim do relacionamento em voz alta: “Acabou”.

O rapaz tentou se desculpar ainda no palco, dizendo: “Você deixou”. No entanto, as desculpas não foram suficientes.

Polêmicas envolvendo Nattan e desafios

Nas últimas semanas, o cantor Nattan voltou a ser alvo de controvérsias ao promover desafios em seus shows que envolviam dinheiro em troca de beijos no palco entre desconhecidos. As cenas viralizaram nas redes sociais e geraram críticas por expor participantes a situações constrangedoras e incentivar comportamentos questionáveis.

No começo do mês, Nattan pagou R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo durante um show na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. As imagens feitas pela equipe do cantor mostram que ele convidou outro homem para beijar a moça, mas ele não aceitou. O cantor então a ergue, a joga para cima e depois a coloca sobre um caixote.

O cantor foi criticado pela Associação Nanismo Brasil (Annabra), que manifestou repúdio à atitude e afirmou que a mulher foi exposta ao ridículo. A entidade informou que acionará o Ministério Público “para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados”. Em resposta a uma postagem do g1 nas redes sociais, Nattan comentou que também pagou R$ 1 mil à mulher do vídeo e que costuma convidar pessoas para se beijarem em seus shows.

Mas esses casos não foram os primeiros em que Nattan ofereceu dinheiro para que pessoas se beijassem no palco.

Em um show com Zé Vaqueiro, em março de 2024, os cantores pagaram R$ 10 mil para que dois homens, que se identificaram como heterossexuais, se beijassem. Durante a apresentação, os rapazes foram convidados a subir ao palco e aceitaram a proposta. Nas redes sociais, a cena foi criticada, e os cantores foram acusados de tratar a sexualidade como forma de entretenimento.

