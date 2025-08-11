Após vídeo de Felca, Motta promete votar projetos de proteção a crianças nas redes

(Foto: Reprodução) – Após a repercussão, o perfil de Hytalo Santos no Instagram foi derrubado na sexta-feira (8).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou neste domingo (10) que vai pautar, ainda nesta semana, projetos voltados à proteção de crianças nas redes sociais. A manifestação ocorre após repercussão nacional da denúncia feita pelo youtuber e humorista Felca contra o influenciador paraibano Hytalo Santos, acusado de exploração de menores.

No vídeo, publicado na última quarta-feira (6) e com quase 49 minutos de duração, Felca detalha supostas práticas do influenciador para embasar as acusações. A gravação ultrapassa 26 milhões de visualizações no YouTube, onde o criador de conteúdo possui mais de 5,2 milhões de inscritos. No Instagram, ele soma mais de 14 milhões de seguidores.

Após a repercussão, o perfil de Hytalo Santos no Instagram foi derrubado na sexta-feira (8).

“O vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças”, escreveu Motta nas redes sociais.

LEIA MAIS: Saiba quem é Felca, influenciador que denunciou Hytalo Santos de produzir conteúdos para pedófilos assistirem; perfis de Hytalo e Kamylinha são derrubados

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/14:53:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...