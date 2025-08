Após viralizar bêbado e usando chinelos em corrida de rua, homem é visto treinando sóbrio e de tênis no Pará

Homem embriagado invade corrida de rua usando chinelos no Pará — Foto: Redes Sociais

Cena inusitada foi durante uma prova de rua organizada por academia em Garrafão do Norte, no nordeste do estado.

Após viralizar ao participar de corrida de rua embriagado e usando chinelos em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, um homem identificado como Isaque passou a treinar sóbrio e de tênis adequados. Segundo a prefeitura, agora ele é visto frequentemente pela cidade treinando corrida.

A corrida de rua foi no dia 27 de julho e organizado por uma academia pelas ruas da cidade.

Mesmo sem fazer parte da lista oficial de competidores, Isaque entrou no trajeto e correu 8 km ao lado dos atletas. A cena arrancou risadas do público presente e fez com que ele ganhasse até medalha.

Isaque não possui celular e ganhou uma conta em rede social criada por amigos. Em um vídeo publicado no novo perfil, ele explicou, com bom humor, o motivo da participação inusitada: “Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr pra tirar a ressaca.”

Nas redes sociais, a própria organização do evento entrou na onda e brincou com o episódio. A academia responsável compartilhou diversos vídeos de Isaque durante a corrida, contribuindo para a viralização e mostrando bom humor diante da situação.

Após a repercussão, até a Prefeitura de Garrafão do Norte resolveu comentar sobre o caso. Em uma publicação nas redes sociais, o perfil oficial do município divulgou um novo vídeo em que Isaque aparece treinando pelas ruas da cidade, desta vez sóbrio e devidamente calçado com tênis.

“Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac”, dizia a publicação da prefeitura.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/15:49:58

