Apostador de Novo Progresso (PA) acerta 14 números na Lotofácil 3519; prêmio principal acumula em R$ 10 milhões

Foto: Reprodução | Concurso realizado nesta quarta-feira (22) não teve ganhador com 15 acertos; próximo sorteio será nesta quinta-feira (23).

Um apostador de Novo Progresso (PA) foi um dos 184 premiados com 14 acertos no concurso nº 3519 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (22). Cada bilhete premiado nesta faixa receberá R$ 1.902,43.

Ninguém acertou as 15 dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou em R$ 10 milhões, que será sorteado nesta quinta-feira (23).

As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação do concurso chegou a R$ 18,7 milhões, com mais de 5,3 milhões de apostas registradas em todo o país.

Além dos ganhadores de Novo Progresso, cidades como Santarém (PA) e São Miguel do Guamá (PA) também tiveram apostadores premiados com 14 acertos.

Veja o resultado completo do concurso nº 3519 da Lotofácil no portal de Loterias

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Loterias Caixa e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/12:52:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...