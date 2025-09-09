Apple fecha loja online antes do lançamento do iPhone 17

Foto: Reprodução | A Apple retirou sua loja online do ar na manhã desta terça-feira (9), poucas horas antes do evento de lançamento oficial dos novos modelos de iPhone.

A Apple retirou sua loja online do ar na manhã desta terça-feira (9), poucas horas antes do evento de lançamento oficial dos novos modelos de iPhone. O anúncio está previsto para às 14h, horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pelo site da Apple, YouTube e aplicativo Apple TV.

Esse procedimento é comum antes dos lançamentos anuais da empresa, permitindo a atualização dos preços dos produtos e a remoção dos modelos antigos do catálogo. Além dos novos iPhones, a Apple deve apresentar novas versões do Apple Watch, AirPods e o lançamento do iOS 26.

Espera-se que a linha iPhone 17 inclua quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O iPhone 17 Air é aguardado como o modelo mais fino já produzido pela Apple, com apenas 5,5 mm de espessura e peso de cerca de 145 gramas. Além disso, os modelos Pro e Pro Max podem apresentar melhorias significativas, como telas OLED com taxa de atualização de 120 Hz e processadores dedicados para tarefas com inteligência artificial.

O evento ocorrerá no Teatro Steve Jobs, dentro do Apple Park, em Cupertino, Califórnia.

Fonte: TechTudo/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/13:03:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...