Apronop afasta vice-presidente após denúncia de pedofilia em Novo Progresso-PÁ

A Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso (Apronop) divulgou nesta terça-feira, 30 de abril de 2025, uma nota oficial informando o desligamento do então vice-presidente, José Sebold, da diretoria da entidade. O comunicado foi assinado pelo presidente da entidade, Mário Mattei.

Ele é investigado por estupro de vulnerável — crime cometido contra menores de 14 anos ou pessoas que não possam oferecer resistência ao abuso por qualquer motivo.

O caso foi amplamente divulgado pelo Jornal Folha do Progresso- Clique no link:Acusado de estupro de vulnerável é empresário agropecuarista em Novo Progresso

De acordo com a nota, o afastamento se dá em razão de um processo envolvendo o pecuarista José Sebold, cujo teor após tomar conhecimento de uma ação judicial e com medidas protetivas contra o acusado, a nota foi publicada na página da entidade no INSTAGRAM, e nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 30 de abril de 2025.

José Sebold e o presidente Mario Mattei divulgaram um vídeo divulgando como aberta as porteiras da entidade para o evento de 2025 – Clique AQUI e assista.

A Apronop é a responsável pela organização do tradicional “Festa do Peão e Exponp” de Novo Progresso (PA), um dos eventos mais populares do calendário cultural do município. Até o momento, a associação não anunciou quem assumirá a vice-presidência da entidade.

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso-PA, Dr. Mario Mattei, após reunião da diretoria, vem informar ao público em geral que no dia de hoje, 29 de abril de 2025, tomou conhecimento de DECISÃO Prolatada Pelo Juíz de Direito Plantonista, Dr. DANILO BRITO MARQUES, desta Cidade e Comarca, onde o mesmo determinou a aplicações de medidas protetivas de urgência, pela suposta prática sexual no âmbito doméstico, conforme declarações prestadas nos autos e no relato de escolta ( ID.141477281 – Pag.6). No Processo 0800954-21.2025.8140115.

Segundo a decisão, o agressor foi identificado com Sr. José Sebold, vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso-PA- APRONOP. Diante dos fatos acima expostos, em reunião Extraordinária, da Associação, ficou Decidida a perda do Cargo de vice-presidente da APRONOP Sr. José Sebold, e seu afastamento, até que sejam elucidados todos os fatos. Dr. Mario Mattei

