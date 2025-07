Aproxima-se a data do julgamento do acusado da morte de Flávia Alves em Marabá

(Fotos: Redes Sociais) – Acusados, Deidyelle Alves e “Will Sousa” e a vítima, Flávia Alves

Acusado está preso preventivamente e responderá em júri popular pelo assassinato da tatuadora Flávia Alves, em abril de 2024.

Está marcado para o dia 7 de agosto de 2025 o julgamento de Willian Araújo Sousa, acusado de matar a tatuadora Flávia Alves Bezerra, de 26 anos. O júri popular será realizado no Fórum de Marabá, no sudeste do Pará.

O crime ocorreu no dia 15 de abril de 2024. Conforme a investigação da Polícia Civil, Flávia saiu de um bar durante a manhã, no núcleo Nova Marabá, e foi vista entrando no carro de Willian, um SUV modelo T‑Cross. Dentro do veículo, segundo a perícia, ela foi morta por estrangulamento.

O corpo da vítima foi encontrado dez dias depois, em uma área de mata fechada entre os municípios de Jacundá e Nova Ipixuna. Estava enterrado em uma cova rasa, em um local apontado pela companheira de Willian, Deidyelle de Oliveira Alves, que também foi presa durante as investigações.

Willian responde por feminicídio, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele está preso preventivamente desde a conclusão do inquérito. Deidyelle foi solta após o fim do prazo da prisão temporária e responde ao processo em liberdade. A investigação aponta que ela teve participação na ocultação do corpo.

O Ministério Público do Pará ofereceu denúncia contra o acusado, e a Justiça confirmou a realização do júri popular com base nos elementos reunidos durante o inquérito. A defesa de Willian contesta as acusações e afirma que vai apresentar sua versão dos fatos durante o julgamento.

O julgamento ocorre pouco mais de um ano após o crime e deve contar com a presença de familiares da vítima e de representantes do Ministério Público. A sentença será decidida ao final da sessão, que pode durar mais de um dia, dependendo do andamento dos trabalhos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/15:25:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...