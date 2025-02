Aranhas, sapos e cobras: Ibama apreende animais em show infantil e multa biólogo em shopping de SC

Durante a fiscalização, os agentes constataram que a segurança do evento era inadequada, expondo tanto o público quanto os próprios animais a riscos — Foto: Divulgação

Aranhas, sapos, cobras e outros animais silvestres e exóticos foram apreendidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) durante um evento infantil realizado em um shopping de São José, na Grande Florianópolis, no último sábado (22). O biólogo responsável pela apresentação foi multado em R$ 24,5 mil por irregularidades como a falta de documentação de origem dos bichos e a importação ilegal de espécies.

Além dos riscos ambientais, a fiscalização apontou que crianças tiveram contato direto com os animais, incluindo uma aranha peçonhenta e uma jiboia.

A apresentação, que fazia parte da programação do shopping, foi divulgada como atração com objetivo entreter e educar crianças sobre espécies silvestres e exóticas da fauna. No entanto, fiscais identificaram que os animais estavam sendo manipulados sem a devida documentação e que alguns deles haviam entrado ilegalmente no país. Entre as espécies apresentadas estavam aranhas, serpentes, anfíbios e roedores, além de partes de animais, como uma pele de sucuri amazônica.

Riscos e irregularidades

Durante a fiscalização, os agentes constataram que a segurança do evento era inadequada, expondo tanto o público quanto os próprios animais a riscos. Crianças chegaram a subir no palco e tocar em alguns dos bichos, incluindo uma jiboia e uma aranha peçonhenta. A ausência de barreiras de proteção e a proximidade das caixas que armazenavam os animais facilitaram o contato direto do público com as espécies.

De acordo com o Ibama, os animais silvestres apresentados não possuíam documentação de origem, enquanto os animais exóticos – aqueles que não são nativos do Brasil – entraram ilegalmente no país. Isso representa um risco significativo ao meio ambiente, pois, caso escapassem ou fossem soltos, poderiam se tornar espécies invasoras e comprometer o equilíbrio ecológico.

O biólogo responsável pela apresentação foi autuado por infrações ambientais, como:

Introdução de espécies exóticas no Brasil sem a devida autorização;

Posse e exibição de animais sem documentação de origem;

Uso de animais silvestres em desacordo com as normas vigentes.

Os animais foram apreendidos e encaminhados para instituições especializadas, onde passarão por avaliação veterinária antes de terem seu destino definido. Além disso, o shopping foi notificado a apresentar a documentação referente ao contrato com o biólogo e pode ser investigado por sua participação na irregularidade.

Segundo o Ibama, essa não é a primeira vez que o profissional em questão é autuado por crimes ambientais semelhantes. A reincidência reforça a necessidade de fiscalização rigorosa para evitar novas infrações e proteger tanto a fauna quanto o público de eventos como esse.

