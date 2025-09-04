Árbitra leva tapa no rosto em partida na Colômbia; veja

Vanessa Ceballhos foi agredida na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca.

Uma cena lamentável chamou atenção do futebol. A árbitra Vanessa Ceballos levou um tapa no rosto após expulsar um jogador, em partida válida pela terceira divisão do futebol colombiano. A juiza teve de ser segurada pelos atletas pois quis revidar a agressão.

O incidente aconteceu na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca.

Após a repercussão, a Liga de Futebol Magdalena emitiu nota repudiando a agressão. O torneio “Primera C” é amador e não garante acesso à segunda divisão nacional, este sim organizado pela Federação de Futebol Profissional Colombiano.

