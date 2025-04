Árbitro é agredido durante partida de futebol no Campo Novo, em Santarém

Alain Marcos foi agredido durante partida no Campo Novo — Foto: Redes Sociais

Partida aconteceu no domingo (30). Duelo entre “Paysandu” e “Ícone” precisou ser interrompida após o arbitro Alain ser agredido fisicamente

Um árbitro de futebol foi agredido fisicamente por um jogador durante uma partida de uma competição amadora em Santarém, no oeste do Pará. A partida aconteceu no domingo (30) no Campo Novo.

As agressões aconteceram ainda no primeiro tempo da partida entre “Paysandu” e “Ícone” quando o atleta foi advertido com cartão amarelo.

O jogador não gostou de ter recebido cartão e passou a agredir o árbitro Alain Marcos verbalmente. O atleta novamente foi advertido, dessa vez com o cartão vermelho, que resultou nas agressões físicas.

O jogo foi encerrado e o árbitro precisou receber atendimentos médicos ainda no local. Alain Marcos deverá registrar o caso, já que na confusão ele acabou perdendo o aparelho celular.

Nota do Paysandu

Em nota, a equipe do Paysandu de Santarém informou que não compactua com as ações de violência e agressão que ocorreram no jogo entre Paysandu e Ícone, por parte e ação deliberada do atleta Lázaro Lucas.

Ainda segundo a nota, o atleta envolvido no caso ocorrido foi excluído de forma permanente do grupo e time do Paysandu de Santarém.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/15:57:24

