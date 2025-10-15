Argentina goleia Porto Rico por 6 a 0 em amistoso nos EUA

Foto:© Reuters | Com show coletivo e duas assistências de Messi, a atual campeã mundial dominou a partida em Fort Lauderdale. Mac Allister marcou dois gols, e Lautaro Martínez fechou a goleada. O jogo teve quatro estreias na seleção argentina e participação do palmeirense Aníbal Moreno

A atual campeã mundial, a Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, goleou Porto Rico por 6 a 0 em amistoso realizado nesta terça-feira (14) em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

A partida foi disputada na casa do Inter Miami, clube de Lionel Messi, e teve domínio total dos argentinos. Alexis Mac Allister marcou duas vezes, aos 14 e 36 minutos; Gonzalo Montiel fez aos 23; Steven Echevarria marcou contra, aos 64; e Lautaro Martínez completou a goleada com dois gols, aos 79 e 84.

Messi, que chegou a 195 partidas pela seleção principal, não balançou as redes, mas participou diretamente de cinco dos seis gols — apenas o gol contra não teve sua participação. O craque fez duas assistências e chegou a 61 passes para gol com a camisa da Argentina.

O jogo também marcou quatro estreias pela seleção: José Manuel “Flaco” López e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras; Lautaro Rivero, do River Plate; e o goleiro Facundo Cambeses, do Racing Club.

O zagueiro Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, foi titular, mas deixou o campo no intervalo.

O próximo compromisso da Argentina deve ser a Finalíssima, duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa — no caso, Espanha —, previsto para março de 2026, ainda sem confirmação oficial.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...