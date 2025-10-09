Argentino é morto por desafeto na frente da companheira em estrada da comunidade Ponta de Pedras, em Santarém (PA)

Corpo do argentino Eduardo Antônio Bueti foi coberto por lençol até a chegada da perícia — Foto: Reprodução / Redes sociais

Crime aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (9).

Um homem de nacionalidade argentina foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (9), na estrada de acesso à praia da comunidade Ponta de Pedras, em Santarém, oeste do Pará.

A vítima, identificada como Eduardo Antônio Bueti, 50 anos, vivia com uma colombiana na comunidade há cerca de cinco anos. Segundo vizinhos, o argentino tinha uma rixa antiga com o homem conhecido como “Chaguinha”, que é apontado como autor do crime. O suspeito tem casa às proximidades de onde a vítima residia, e costuma ir ao local com frequência.

Plantão Policial: confira as principais ocorrências de Santarém

“Os dois tinham casa perto um do outro, e segundo relatos de populares, eles tinham uma rixa antiga e hoje (quarta) aconteceu essa tragédia. O acusado Francisco das Chagas Goes Justo fugiu do local em uma SW4. Ele mora na cidade, mas sempre vinha por aqui. Não sabemos a motivação, mas parece que eles já tinham até processo na justiça por desentendimentos. Um cidadão que mora aqui na frente disse que, além de atirar, o acusado ainda cravou um punhal no peito da vítima”, relatou o Sargento PM Derlison.

A arma usada no crime foi um revólver calibre .38. O suspeito que foi descrito aos policiais por moradores de Ponta de Pedras como “uma pessoa agressiva, por andar armado e matar cachorros a tiro” é procurado pela polícia.

Eduardo Antônio Bueti morreu antes da chegada de socorro. O corpo dele só foi removido pelo IML à noite.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/ 10:48:08

