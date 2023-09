Argentinos celebram nascimento de sete filhotes de onças em parque nacional onde há dois anos não havia nenhuma delas

(Foto:Reprodução) – A história de Iberá é um caso de sucesso na conservação internacional. Durante 70 anos não existia nenhum yaguareté, como é chamada a onça-pintada em espanhol, na área do parque nacional na província de Corrientes, ao norte da Argentina. A Panthera onca, maior espécie de felino das Américas e a terceira maior do mundo, tinha sido extinta localmente.

Mas em 2012 iniciou-se ali um grande projeto de reintrodução, conduzido pela equipe da Fundación Rewilding Argentina. Foi criado o Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY), na Isla San Alonso, no coração de Iberá, com a intenção de reproduzir a espécie em cativeiro e preparar essas onças-pintadas para serem soltas na natureza.

Na última década vários animais nascidos no centro foram reintroduzidos no parque. No ano passado, por exemplo, contamos a história de Arandu e Jasy, os primeiros filhotes a nascerem em vida livre, após 70 anos, em Iberá.

As oncinhas eram filhas de Arami, uma fêmea nascida em 2018. Ela foi criada num recinto gigante em San Alonso , ao lado da mãe, Tania, mas longe da presença humana. Em setembro de 2021, ela ganhou a vida selvagem. Através do colar que usava, os biólogos conseguiram monitorar sua adaptação e seu deslocamento dentro do parque e o nascimento de suas crias.

Arandu e Jasy eram filhas também de Jatobazinho, uma onça macho que foi resgatada em uma escola, no Brasil, e doada ao projeto argentino de reintrodução da espécie.

Agora, onze anos após o início desse trabalho lindo, a Fundación Rewilding Argentina celebra um novo marco. Armadilhas fotográficas instaladas no parque nacional documentaram a presença de um novo filhote.

“O yaguareté número 17 agora mora em Iberá. O registro de um novo filhote por meio de armadilhas fotográficas indica que há pelo menos dezessete onças que vivem no Gran Parque Iberá. Nove delas foram concebidas e nasceram em total liberdade no grande pantanal de Corriente”, anunciou a equipe da fundação em suas redes sociais.

A onça-pintada é considerada em risco de extinção na Argentina. Em 2018, a estimativa é que em todo o país existiam entre 200 e 250 indivíduos. E hoje, alguns a mais.

“Em pouco mais de dois anos, Corrientes deixou de não ter onças e passou a ser a província do Gran Chaco argentino com a maior população desses felinos. O rei das florestas e dos estuários regressa a Iberá. O seu regresso significa também o regresso das interacções ecológicas perdidas, a recuperação de um ambiente saudável e mais prosperidade para as comunidades locais, que beneficiam da sua presença”, comemora a Fundación Rewilding Argentina.

Fonte: Suzana Camargo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/17:30:13

