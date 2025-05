Ariranhas e onças-pintadas “lavam roupa suja” em encontro turbulento no Pantanal em MT; veja vídeo

Foto: Divulgação | Os herdeiros da onça-pintada já começaram a mostrar as garrinhas no reino animal.

Um verdadeiro “bate-boca” selvagem foi flagrado no Rio 3 Irmãos, no Pantanal de Mato Grosso, quando uma família de ariranhas e filhotes de onça-pintada se enfrentaram em uma discussão que parecia mais uma “lavagem de roupa suja” territorial.

Testemunhado por guias e fotógrafos, o encontro teve direito a encaradas, rosnados e postura de desafio, como se cada um estivesse defendendo seu “lado da história”.

De acordo com relatos, as ariranhas, sempre unidas, não deixaram barato para os jovens felinos, mostrando que no Pantanal até os filhotes sabem “colocar as garras de fora”.

O cineasta Octavio Campos, que registrou o momento, brincou na legenda: “Família de Ariranha x Filhotinhos de Onça, é sempre incrível observar o comportamento dessas espécies quando elas se encontram.”

Apesar do clima tenso, não houve violência apenas muita “conversa fiada” entre espécies. O Pantanal, mais uma vez, provou que é o melhor palco para os dramas (e comédias) da natureza.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Portal Power Mix e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2025/09:06:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...