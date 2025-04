Armado de facão, homem estupra ex-companheira e adolescente no bairro Planalto em Monte Alegre

Suspeito de dois estupros foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre — Foto: Arney Barreto/ TV Tapajós

Após ser estuprada, a ex-companheira de Josaias dos Santos conseguiu escapar dele e foi para a rua sem roupas pedir ajuda aos vizinhos.

Um homem de 32 anos foi preso na tarde de domingo (13) no bairro Planalto, em Monte Alegre, oeste do Pará, após ter estuprado a ex-companheira de 26 anos e uma amiga dela, uma adolescente de 16 anos, armado de facão.

O homem identificado como Josaias dos Santos Vieira, teria ido até à casa da ex-companheira com a justificava de levar pensão alimentícia. No local, além das duas mulheres, havia um menino de apenas 2 anos, filho do ex-casal.

Segundo o Sargento PM José Augusto, que atendeu a ocorrência, o homem teria partido com o facão pra cima da mulher, ao tentar se defender, ela acabou ferida em uma das mãos, depois foi estuprada pelo ex. No momento em que o homem partiu para cima da adolescente que também estava no imóvel, ameaçando cortar as partes íntimas dela, caso não tivesse relação sexual com ele, a ex-companheira conseguiu escapar correndo pela rua sem roupas. Ela foi acolhida por vizinhos, que acionaram a polícia.

Uma guarnição da PM foi até o local e fez o cerco. Os policiais tentaram negociar a rendição suspeito, mas ele resistiu a prisão e acabou lesionado, sofrendo algumas escoriações antes de ser preso.

“Um caso trágico em nossa sociedade montealegrense. No decorrer da ação ele estuprou a ex-companheira e depois a moça de 16 anos. A ex conseguiu fugir do local e pedir ajuda aos vizinhos. A polícia foi acionada e após oferecer resistência à prisão, ele foi capturado e conduzido à delegacia. Ele responderá por crime de estupro qualificado devido a idade de uma das vítimas, que é menor de 18 anos, mais lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e resistência à prisão”, explicou o delegado Wellington Kennedy.

Ainda de acordo com o delegado, Josaias dos Santos Vieira passará por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

