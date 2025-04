Arquiteto atropela assaltante durante tentativa de roubo e é morto a tiros em SP

Foto: Reprodução | O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (1º) na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com as imagens, um homem em uma motocicleta aproximou-se do veículo da vítima. No mesmo instante, o arquiteto acelerou seu carro e atingiu a moto, fazendo com que o criminoso caísse. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Um arquiteto foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (1º) durante uma tentativa de assalto na Rua Desembargador Armando Fairbanks, no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, dois homens em uma motocicleta aproximaram-se do veículo da vítima. Um dos assaltantes subiu na calçada e, ao retornar para a via, reduziu a velocidade. Nesse momento, o arquiteto acelerou seu carro e atingiu a moto, fazendo com que um dos criminosos caísse. O suspeito levantou-se rapidamente, dirigiu-se ao automóvel e efetuou disparos contra a vítima.

A Polícia Militar informou que os criminosos estavam envolvidos em uma série de roubos na região. Testemunhas relataram que o arquiteto tentou fugir ao acelerar o carro, mas foi atingido na nuca. Após o crime, os assaltantes abandonaram a motocicleta e fugiram a pé, possivelmente pulando o muro de uma obra próxima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Universitário, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A PM apreendeu a moto utilizada no crime e analisa imagens de câmeras de segurança e radares para identificar os suspeitos. O caso foi registrado no 51º Distrito Policial (Rio Pequeno) e será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/10:13:51

