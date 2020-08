Arraia gigante é encontrada por pescadores em praia no nordeste do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Animal ficou preso em um curral de pesca, uma espécie de armadilha para prender peixes.

Uma arraia gigante chamou atenção de pescadores na área da praia do Mota, no município de Maracanã, no nordeste do estado, na quinta-feira (13). O animal ficou preso em um curral de pesca, uma espécie de armadilha para prender peixes.

A arraia é do tipo Jamanta, também conhecido na região como arraia geladeira. Pescadores encontraram o bicho preso na armadilha e conseguiram arrastar de volta pra praia com vida.

Por: G1 PA — Belém

