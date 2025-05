Arranhões no caixão: Sertanejo é enterrado vivo e relato choca

Alan e Aladim (Foto: Reprodução/ Internet)

Enterrado vivo? Arranhões no caixão indicam supostamente que cantor sertanejo acabou sendo sepultado ainda com vida. Veja os detalhes

Um verdadeiro mistério envolve a morte de um grande cantor sertanejo. A morte de Aladim, da dupla Alan e Aladim, continua sendo um dos casos mais chocantes e comentados do meio musical brasileiro.

Décadas após o ocorrido, novos relatos e teorias voltaram a circular com o seguinte questionamento: teria ele sido enterrado vivo? A seguir, veja detalhes apurado pelo TV FOCO sobre o tema.

Em 2024, uma entrevista concedida por Alan, dupla de Aladim, ao youtuber André Piunti, levantou novos questionamentos sobre a morte do cantor. Isso aconteceu porque o sertanejo fez um relato chocante.

De acordo com Alan, a história da morte do cantor, com apenas 35 anos, envolve muito mais do que as pessoas sabem. Ademais, afirmou também até que o cantor teria se envolvido com “pessoas erradas”.

Além disso, segundo relatos, marcas foram encontradas na parte interna do caixão onde Aladim foi enterrado. Assim, levantando a hipótese de que o cantor tenha despertado e tentado, em vão, escapar.

O túmulo, localizado em Mogi das Cruzes, São Paulo, passou por uma inspeção que acabou revelando a presença dos arranhões no interior do caixão e reforçou ainda mais o clima de mistério.

Catalepsia ou morte?

Aladim, da dupla sertaneja Alan e Aladim, faleceu em 1º de outubro de 1992. O cantor morreu após sofrer uma parada cardíaca causada por complicações durante uma cirurgia dentária.

Contudo, a possibilidade de catalepsia, condição médica rara em que a pessoa parece morta, mas permanece viva, imóvel e sem respostas aparentes, surgiu como uma hipótese no caso do cantor.

No entanto, nenhuma confirmação oficial foi emitida. De acordo com Alan, a própria família do cantor teria optado por não aprofundar as investigações. O que aumenta ainda mais o mistério.

Considerações finais

Com todos esses elementos, catalepsia, arranhões no caixão, silêncio da família e menções a pessoas perigosas, a história do cantor sertanejo Aladim permanece um grande mistério.

Enquanto a verdade não vem à tona, o caso segue alimentando teorias e inquietações, se tornando um dos relatos mais impactantes da música no nosso país.

Por fim, veja esta matéria: Luto hoje (05): Morre famoso cantor aos 39 anos após grave acidente e Brasil está em lágrimas

Fonte: otvfoco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/14:00:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...