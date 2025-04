Artistas locais dividem palco com atrações nacionais nos 112 anos de Marabá

(Foto: Reprodução) – Confira atrações que se apresentarão nos dias 4, 5 e 6 de abril

Demonstrando sua multiculturalidade, Marabá traz na programação de aniversário de 112 anos, artistas da terra, entre aqueles que nasceram aqui ou que foram adotados e que hoje são legítimos marabaenses.

Entre as atrações do dia 4 de abril está o cantor Nego Loiro, que se apresentará pela primeira vez no aniversário da cidade. Com uma carreira de 25 anos, nove CDs e três DVDs lançados, o cantor vai levar seu estilo de brega para animar quem for acompanhar a comemoração no palco em frente ao Ginásio da Folha 16.

De Belém, ele adorou Marabá como lar. Ele promete apresentar um set conectado com os fãs das diferentes faixas etárias e aproveita para deixar sua mensagem para a cidade.

Cantor Nego Loiro

“É uma cidade que eu escolhi e o povo me escolheu. Eu moro em Marabá por uma questão de amor a essa cidade. Aqui, eu consegui me estabilizar e morar. É uma emoção maravilhosa. Cantar para o povo da gente, alegrar o povo da gente, não tem coisa melhor. Vou com uma roupagem nova, vou com o Nego Loiro 2025, diferente, mais maduro, mais eclético, com uma mente muito aberta aos jovens. Eu procuro estar junto com todas as classes. Meus fãs são muito amplos, de todas as gerações. Minha mensagem para Marabá é uma mensagem amorosa, de agradecimento”, comenta.

Carlos Nava, vocalista da Banda 3Way chegou em Marabá com os pais na década de 1990, vindo de Imperatriz no Maranhão. Ele ressalta que o acolhimento de Marabá os ajudaram a se estabelecer e alcançar muitas conquistas.

Hoje, aos 35 anos, ele está à frente da banda que tem em sua essência o Rock, mas que também passeia por ritmos como Ska, Reggae e Funk Americano. Ele celebra a oportunidade de se apresentar no aniversário da cidade.

“É o nosso primeiro grande evento porque é uma cidade muito especial para a gente. É uma cidade que me acolheu muito bem. É uma honra para a gente. Vai ser um dia muito especial, tenho certeza. Vamos lá, estamos animados”, afirma.

Cassiano Rangel e Banda também será uma das atrações do aniversário da cidade no dia 4. O modão é a especialidade do artista, que está há oito anos em Marabá. Mineiro, morou em cidades de Goiás e em Parauapebas antes de se mudar para cá, a trabalho. Para além da música, ele atua no setor de transporte e compartikha sua expectativa com a apresentação.

“Não sou paraense natural, mas hoje sou um paraense, moro aqui em Marabá. Se apresentar no aniversário da cidade é um sonho. Quem que não quer? É bom demais. Estou muito satisfeito. Eu gosto muito do Pará. É uma satisfação grande demais estar aqui no Pará, em Marabá atualmente. É uma honra participar de toda essa história. Marabá é um coração gigante onde cabem muitas pessoas”, conta.

A cantora Lynda Sousa está na estrada desde 2012. Passou por uma pausa e retomou em 2017. Recentemente, lançou o primeiro Extended Play (EP), com cinco músicas, por meio da Lei Paulo Gustavo aqui em Marabá.

Será a terceira vez que irá se apresentar. Para ela, é motivo de orgulho se apresentar na comemoração do aniversário da cidade. No cronograma, ela será a responsável por fechar a noite.

“Poder representar a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, cresci, me criei e estou aqui, graças a Deus, trabalhando com o que eu amo, que é a música, que é a minha arte. Parabéns para a minha cidade que eu amo, que eu quero continuar levando o nome por onde eu for. São 112 anos de história, de sucesso. Quero levar o nome de Marabá pelos quatro cantos do mundo se Deus quiser”, celebra a artista.

O Dj Uemura será o responsável pelo esquenta do Dia 4 e conta como se sente em fazer parte dessa comemoração.

“É um momento de grande expectativa. Sou DJ há seis anos aqui em Marabá. Pela primeira vez vou tocar no aniversário da cidade, nesses 112 anos. Eu preparei um set especial. Espero que todos vocês gostem e espero vocês lá a partir das 19 horas”, convida.

No dia 5, a programação será para quem gosta de música cristã católica e gospel. O DJ Jorginho vai animar o público entre as apresentações das Bandas Som e Louvor e Colo de Deus.

Ele atua com música eletrônica católica com o objetivo de evangelizar, principalmente o público jovem. Para ele, é uma forma diferente de levar a Palavra de Deus às pessoas.

“Não tem palavras para explicar isso porque a gente ser reconhecido, de certa forma na nossa cidade, fazer esse aniversário maravilhoso. E ainda mais, levar a palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma alegre, de animação, pular, dançar e mostrar para os jovens que a igreja, que Deus, é bem animado as coisas. Isso é importante para nós e ainda mais comemorando o aniversário da nossa cidade maravilhosa, que eu amo tanto. É uma satisfação enorme. Estou muito feliz em poder fazer esse trabalho de evangelização dentro da nossa cidade”, afirma.

No dia 6, na Praça São Félix de Valois, durante o Orquestra Vai à Praça, que compõe a programação de aniversário da cidade, o discotecário Paulo Vinil também irá se apresentar.

Ele, que atua há 15 anos no segmento, explica que o trabalho de discotecário vai além do que um DJ no sentido de que ele trabalha especificamente com mídias analógicas como o disco de vinil, colecionando essas peças e fazendo pesquisas, buscando ressaltar o saudosismo e nostalgia que cercam o vinil, pro exemplo. Com esse trabalho, pôde conhecer outros colecionadores. Hoje, Marabá tem um Clube do Vinil.

Paulo conta que, vindo de Belém, chegou para passar apenas um tempo em Marabá e acabou ficando por aqui. Ele fala com orgulho sobre a cidade e a oportunidade de apresentar seu trabalho.

“Eu não estou em Marabá, eu sou Marabá. Conquistei muitas coisas aqui. É uma terra de oportunidades para todo mundo. Graças a Deus essa cidade me proporcionou muitas coisas boas. Então, eu sou marabaense de paixão. É a maior honra, um orgulho enorme participar desse evento. Estou totalmente ansioso para que chegue domingo, para o horário da minha tocada para mostrar meu trabalho e apreciar o trabalho dos colegas que vão participar do evento”, ressalta.

Fonte: Vinícius Soares – Secom PMM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/15:55:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...