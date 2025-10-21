As 10 raças de cachorro que mais conquistam os brasileiros

Saiba quais são as raças de cães que conquistam mais corações e lares brasileiros. | Reprodução/Freepik

Do pequeno Shih Tzu ao leal Golden Retriever, passando pelos vira-latas, descubra os cães que mais se destacam nos lares brasileiros e como cuidar de cada um deles.

Se você já passou por um cachorro na rua e sentiu o coração derreter com um olhar curioso ou um rabo abanando, sabe bem: os cães dominam os lares brasileiros. No entanto, a escolha do pet, muitas vezes, vai além da aparência e envolve estilo de vida, afinidade e companhia.

O Brasil se mantém como um dos países com maior número de animais de estimação no mundo, com cerca de 60 milhões de cachorros, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). O PetCenso 2025, levantamento da Petlove com mais de 1,8 milhão de animais cadastrados, mostra que os cães sem raça definida continuam na liderança, representando 26% dos registros.

1- Cães sem raça definida (SRD): o coração do lar brasileiro

Os vira-latas, ou Sem Raça Definida (SRD), são os mais populares entre os tutores. Eles são resistentes, adaptáveis a diferentes ambientes e muitas vezes conquistam corações pela lealdade e carinho únicos. “O crescimento da adoção e valorização dos vira-latas mostra que muitos tutores priorizam personalidade, adaptação e companheirismo acima da aparência”, afirma Julia de Mesquita, da coluna É o Bicho.

2- Shih Tzu: o pequeno amigo de apartamento

O Shih Tzu lidera entre os cães de raça no país, com 17% de representatividade. Pequeno, sociável e tranquilo, é a escolha favorita de famílias que vivem em apartamentos.

“Apesar do tamanho, esse é um bichinho que demanda escovação regular e atenção à saúde dos olhos e do focinho, já que é braquicefálico”, alerta Julia. Animais com braquicefalia têm maior propensão a problemas respiratórios, oculares, dentários e gastrointestinais.

3- Yorkshire Terrier: coragem em miniatura

Com 6% dos registros, o Yorkshire Terrier é corajoso e enérgico, apesar do porte diminuto.

“Corajoso e inteligente, é uma raça muito protetora com os seus donos”, afirma a colunista. Ideal para apartamentos, precisa de exercícios diários e cuidados com pelos finos e delicados, conquistando tutores pela lealdade e inteligência.

4- Lulu da Pomerânia: o ursinho alegre

O Spitz Alemão, mais conhecido como Lulu da Pomerânia, representa 5% das raças de pedigree. Famoso pelo visual de ursinho de pelúcia, é alegre e busca constantemente companhia.

“Pequeno e alerta, é ótimo para famílias que buscam um cão de companhia e vigilante, mas exige atenção à escovação diária e socialização desde filhote”, destaca Julia de Mesquita.

5- Lhasa Apso: tradição e equilíbrio

Com 3% de registro, o Lhasa Apso é tradicionalmente associado a templos tibetanos, mas conquistou espaço nos lares brasileiros como cão de companhia.

“Temperamento equilibrado, boa adaptação a espaços pequenos e pelagem que exige manutenção constante fazem dele um cachorrinho diferenciado”, explica a especilista.

6- Golden Retriever: inteligência e paciência

Também com 3% dos registros, o Golden Retriever é conhecido por sua inteligência, facilidade de treinamento e paciência.

“Ideal para famílias com crianças, é um cachorro que requer espaço para se exercitar e atenção à alimentação, pois tem tendência a ganhar peso com facilidade”, alerta Julia

7- Pinscher: valentia em pequeno porte

O Pinscher, com 3% de registro, é ágil, ativo e muito corajoso, apesar do tamanho reduzido.

“Como é um cão ágil e valente, precisa de exercícios e estímulos diários. Também requer atenção à socialização, já que pode ser territorial com outros animais”, diz a colunista.

8- Dachshund: o famoso “salsicha”

O Dachshund, com corpo longo e patas curtas, é inteligente, curioso e afetuoso com a família.

“É um cãozinho que exige atenção especial aos problemas de coluna”, alerta Julia, por conta da predisposição a hérnias de disco. É ideal para lares que podem oferecer cuidado e atividades moderadas.

9- Pug: brincalhão e carinhoso

Assim como o Shih Tzu, o Pug é braquicefálico, com focinho achatado, olhos grandes e expressivos e personalidade brincalhona.

“Fofo e inteligente, o pug precisa de atenção redobrada aos problemas que a braquicefalia causa”, destaca Julia de Mesquita. É um cão que se adapta bem a apartamentos e famílias que buscam companhia constante.

10- Maltês: delicadeza e afeto

O Maltês, com 2% de registro, é pequeno, ativo, curioso e muito apegado aos tutores. Conhecido pela pelagem branca e longa, precisa de escovação diária e cuidados com olhos e ouvidos. “Apesar do tamanho pequenino, é um companheiro dócil e carinhoso, perfeito para a vida em apartamentos”, afirma Julia.

No fim, o que une todas essas raças – do SRD ao Maltês – é mais que aparência: é a dedicação do tutor, a atenção aos cuidados e o carinho diário que transformam qualquer cão em um amigo fiel. “É preciso atenção à saúde, dieta e exercícios de cada pet, respeitando suas características individuais”, reforça Julia de Mesquita.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/16:52:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...