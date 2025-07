As inscrições para concursos do Instituto Federal estão abertas no Pará

Foto: Reprodução | As 180 oportunidades são para nível superior; Idecan é um banco organizadora

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) para o preenchimento de 37 vagas imediatas e 143 de reserva de cadastro. Os candidatos concorrem ao cargo de professor de ensino superior, com remuneração inicial de R$ 6.180

As oportunidades são para docentes nas áreas de administração; arquitetura; artes; biologia; economia; educação do campo; educação física; engenharia civil; engenharia mecânica; estatística; filosofia; física; geografia; história; informática; letras/espanhol; letras/português, letras/inglês; matemática; pedagogia; química; e sociologia.

A organização do certome é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) . Os Sustentados deve acessar o site da banca até às 23h59 do dia 27 de julho. A taxa é de R$ 130 e as provas estão previstas para 31 de agosto nas cidades de Belém, Marabá e Santarém.

