‘As louças ficam limpas graças a elas’, diz prefeito em homenagem ao Dia da Mulher

Foto: Reprodução | A declaração, que a princípio parecia inocente, tomou um rumo inesperado e gerou uma repercussão negativa nas redes sociais

Uma homenagem do prefeito de Iúna (ES), Romário Batista Vieira, pelo Dia Internacional da Mulher repercutiu amplamente nas redes sociais. Durante seu discurso, ele mencionou que a louça suja na pia só é lavada graças às mulheres, o que gerou reações e levantou debates sobre a forma como a data é tratada.

“Fica aqui minha homenagem a todas as mulheres, eu falo gente não tenho palavras vocês tanto que são especiais, vocês são importantes, vocês são nossa vida, nós não somos ninguém”, iniciou o prefeito.

A declaração, que a princípio parecia inocente, tomou um rumo inesperado e gerou uma repercussão negativa nas redes sociais: “Eu fico pensando, de vez em quando lá em casa você passa na pia tem um monte de prato, copo, garfo tudo sujo daqui a pouco você acorda, está tudo limpinho lavadinho, então se não fosse vocês mulheres, estaria tudo sujo”, concluiu Vieira.

A declaração gerou indignação de alguns internautas, no entanto, uma outra parcela, demonstrou apoio às falas do prefeito.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:28:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...