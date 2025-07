Assaltantes invadem casa e levam seis chihuahuas avaliados em R$ 90 mil

Casa é invadida no RS e criminosos levam seis cães da raça chihuahua. (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

Família de Maquiné, no Rio Grande do Sul, sofre furto e faz apelo por informações

Uma residência em Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi invadida entre a noite de terça (8) e a manhã de quarta-feira (9). Seis cães da raça chihuahua foram furtados, além de 26 itens como eletrodomésticos, roupas, perfumes e joias.

Segundo o proprietário, Marcelo Peixoto, os invasores desligaram o disjuntor, danificaram o portão e arrombaram a casa. A residência tem câmeras de segurança, mas o sistema de gravação estava desligado no momento do crime. Os chihuahuas são avaliados em cerca de R$ 90 mil.

Entre os cães levados estão três fêmeas adultas — duas delas castradas — e três filhotes. Marcelo e a esposa mantêm um canil legalizado e criam chihuahuas há 12 anos. Alguns dos animais têm necessidades especiais, como alimentação diferenciada e uso de medicamentos.

O caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, que investiga o crime. A polícia pede que denúncias anônimas com informações sobre o paradeiro dos cães ou dos suspeitos sejam feitas pelo WhatsApp (51) 98416-7988.

