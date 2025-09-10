Assaltantes roubam malote de dinheiro em frente à Caixa de Jacundá

Câmera de segurança gravou o momento em que o assaltante aborda a vítima – Foto: Divulgação

Portando arma de fogo, um assaltante vestido com camiseta branca, calça jeans e boné, roubou o malote de uma funcionária de uma casa lotérica, em Jacundá, na entrada da agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança na manhã desta terça-feira (9).

De acordo com as informações colhidas até o momento, dois homens participaram da ação criminosa e estão sendo procurados pela polícia.

As imagens, divulgadas no início da tarde, mostram que o assaltante aguardava do lado de fora da agência. Ele então entra na agência antes da funcionária e permanece à espreita.

Assim que a vítima abre a porta, o criminoso anuncia o assalto e, ameaçando com a arma, toma à força a bolsa que ela carregava. Em seguida, foge correndo em direção à Praça Municipal, onde se encontra com o comparsa. A dupla teria seguido para um veículo estacionado na Rua Bahia.

As instituições financeiras envolvidas — a lotérica e a agência da Caixa — ainda não divulgaram o valor roubado.

Policiais militares realizam diligências na tentativa de localizar os criminosos. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Jacundá. Como envolve uma instituição federal, a Polícia Federal deve acompanhar as investigações.

Fonte: Freelancer e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/14:17:56

