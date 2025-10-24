Assaltantes usam armas falsas para roubar estabelecimentos em Castanhal, no Pará

Assaltantes usaram armas falsas para render funcionários. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Armas falsas foram utilizadas para render vítimas em farmácia e mercadinho; um suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado.

A Polícia Civil (PC) de Castanhal, na Grande Belém, investiga casos de assaltos a estabelecimentos comerciais onde os criminosos utilizam armas de fogo falsas para render as vítimas. O caso ganhou repercussão após a apreensão de duas réplicas e objetos usados para esconder o rosto.

As investigações partiram depois de uma denúncia anônima. Policiais militares apreenderam os simulacros e os itens com um homem suspeito de envolvimento nos crimes. Ele estava no bairro Bom Jesus, em Castanhal.

Imagens do circuito de câmeras mostram a ação dos criminosos. Em um dos registros, um dos assaltantes entra em uma farmácia, rende uma funcionária e leva dinheiro e celulares.

Na mesma noite, dois criminosos invadiram um mercadinho e subtraíram o dinheiro do caixa. Em ambos os episódios, os suspeitos aparecem com armas visualmente idênticas a armas de fogo reais.

Um dos suspeitos chegou a ser detido, mas foi liberado pela polícia. O outro, que seria o comparsa, conseguiu fugir. A liberação do suspeito se deu porque, apesar da semelhança com armas originais, os simulacros apreendidos são réplicas que disparam bolinhas de plástico. A posse desse tipo de armamento, por si só, não configura crime, de acordo com a legislação vigente.

As investigações da PC apontam que os criminosos podem ter se aproveitado da aparência realista dos simulacros para causar medo e intimidar as vítimas durante a prática dos roubos.

A polícia segue em busca do segundo suspeito e aprofunda as investigações para identificar e prender os responsáveis pelos crimes.

